Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu: İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik tedbirleri değerlendirildi

İçişleri Bakanlığı, uluslararası diplomasinin en kritik toplantılarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkentte teyakkuza geçti.

Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirleri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda tüm yönleriyle değerlendirildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından NSosyal hesabından bir paylaşım yapan Çiftçi, yürütülen çalışmalara dair kamuoyunu bilgilendirdi.

Türkiye'nin çetin bir küresel ortamda dünya liderlerini aynı masa etrafında buluşturabilmesinin tarihi bir başarı olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, bu dev organizasyonun arka planındaki diplomatik iradeye değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne işaret eden Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu başarı, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinin, barışı ve diplomasiyi önceleyen kararlı iradesinin, Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı itibarın ve devletimizin yüksek kurumsal kapasitesinin bir neticesidir."

ZİRVE İÇİN KURUMLAR ARASI TAM KOORDİNASYON SAĞLANDI

Bu tarihi başarının sahada sorunsuz bir şekilde tamamlanması adına kolluk kuvvetlerinin üstlendiği misyonu anlatan İçişleri Bakanı, fiziki ve dijital alanda alınan tedbirlerin kapsamını paylaştı. Emniyet ve jandarma teşkilatları başta olmak üzere devletin ilgili tüm kurumlarının tam bir uyum içinde çalıştığını vurgulayan Çiftçi, "Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır. Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık. Emniyetimiz ve Jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye'ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız." sözleriyle açıklamasını tamamladı.