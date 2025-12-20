Ankara’da öğretmenleriyle alay edip video çeken öğrencilere verilen cezalar belli oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğitim veren Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde ders esnasında öğretmenlerini alaya alan ve sınıf disiplinini hiçe sayan bir grup öğrencinin sergilediği tavırlar, cep telefonu kameraları ile kayda alınmıştı.

"DEDEM" DİYEREK YANAĞINDAN MAKAS ALDI

Olay anına ilişkin görüntülerde, öğretmenin iyi niyetli uyarısına rağmen öğrencilerin taşkınlıklarına devam ettiği görüldü. Öğretmenin, düzeni sağlamak adına öğrencisine "oğlum otur yerine" şeklinde seslendiği anlar kayıtlara yansıdı. Ancak bu uyarıya aldırış etmeyen bir öğrencinin, sınırları zorlayarak öğretmeniyle fiziksel temasa girdiği, yanağından makas aldığı ve kendisine "dedem" diyerek sarıldığı tespit edildi. Öğretmeninin sözünü dinlemeyerek sınıf içinde koşturmaya devam eden öğrenci ve bu anları gülüşmeler eşliğinde kaydeden arkadaşları hakkında derhal harekete geçildi.

5 ÖĞRENCİNİN ÖRGÜN EĞİTİMLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Yürütülen soruşturma sonucunda, olaya karışan öğrencilerden 5’ine örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verilirken, diğer 2 öğrenci hakkında ise okul değişikliği cezası uygulandı.