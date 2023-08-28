Ankara'da operasyon! 22 zanlı yakalandı

Başkentte bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 22 zanlı yakalandı.

Ankara'da operasyon! 22 zanlı yakalandı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 22 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21-27 Ağustos'ta kent genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, 72 bin 220 paket kaçak sigara, 1540 litre etil alkol, 73 elektronik sigara, 22 elektronik sigara likiti, 4 kilogram pipo tütünü, 72 şişe sahte içki ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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