Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan özel jet Ankara’da düştü

Ankara’dan havalanan özel bir jetle radar bağlantısının kesilmesi üzerine Esenboğa Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu. Jette Libya Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu belirtiliyor.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ı taşıyan Falcon 50 tipi özel jet, Ankara’da düştü. Yaşanan gelişme sonrası Esenboğa Havalimanı’nda tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, Esenboğa’dan kalkış yapan özel jetle kısa süre sonra irtibat kesildi. Ardından uçağın Ankara sınırları içerisinde düştüğü bilgisi güvenlik birimlerine iletildi. Bunun üzerine hava sahası güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad’ın, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmî daveti kapsamında bugün Ankara’da bulunduğu öğrenildi.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

