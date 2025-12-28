Ankara’da özel tim destekli baskın: 16 şüpheli yakalandı
Ankara’da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında örgüt elebaşı A.A’nın da olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler arasında “silahla yaralama” ve “tehdit” suçlarına karıştığı belirlenen, çok sayıda suç kaydı bulunan örgüt elebaşı A.A’nın da yer aldığı bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.