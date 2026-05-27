Ankara’da panik: Sahibinden kaçan boğa minibüse girmeye çalıştı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kesim alanından kaçan kurbanlık boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kontrolden çıkan boğa, park halindeki minibüsün açık camından içeri girmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde ilginç anlar yaşandı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, hayvanlarıyla birlikte Lalabel Mahallesi’nde bulunan kesim alanına geldi.

Kesim sırasında sahibinin kontrolünden çıkan kurbanlık boğa bir anda çevrede koşmaya başladı. Vatandaşların yakalamaya çalıştığı boğa, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

MİNİBÜSÜN CAMINDAN İÇERİ GİRMEYE ÇALIŞTI

Kaçan boğa daha sonra park halindeki bir minibüsün yanına yöneldi. Şoför kapısının camı açık olan minibüse başını uzatan boğa, içeri girmeye çalıştı. Bu sırada boğanın başının kornaya temas etmesiyle araç kornası çalmaya başladı.

Boğanın agresif hareketleri nedeniyle çevredeki vatandaşlar uzaklaşarak korunmaya çalıştı. Yaşanan hareketli anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

