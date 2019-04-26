Fırıncılar, ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. İyi haber, geçen yıla göre pidenin gramajı 25 gram arttı. Kötü haber ise geçen yıl 2 lira olan ramazan pidesinin fiyatı 2,5 liraya yükseltildi.

Fırıncılar, ramazanda iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını yaptı.



Ramazan ayında daha fazla mesai yapan fırınlar, hazırlıklar sonrası ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.



Buna göre, ramazan pidesinin gramajı 275 gramdan 300 grama çıktı yani geçen yıla göre 25 gram arttı. Ancak geçen sene 2 lira olan pidenin fiyatı 50 kuruş zamlanarak 2 buçuk lira oldu.



​Cumhuriyet Lezzet Dünyası Yöneticisi Sabri Bingöl, Ramazanda satılan ekmek çeşitlerinde pidenin önemli yer tuttuğunu belirtti.

"Bu sene Ankara'daki pide fiyatları federasyonumuz tarafından belirlendi. Biz de hazırlıklarımızı tamamladık. 300 gramlık ramazan pidesini bu yıl 2,5 liradan, 500 gram yumurtalı pideyi 5 liradan satacağız. Geçen sene Ankara'da 275 gram pide 2 liraydı. Yumurtalı pide yine aynı fiyattan satılmıştı."



Anadolu Ajansı'na konuşan Bingöl, ramazan pidesinin tüketimine ilişkin vatandaşlara tavsiyede bulundu.

"Oruç tuttuğumuz için akşama kadar midemiz aç kalıyor. Bu yüzden pideyi çok sıcak tüketmemek gerekiyor."





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