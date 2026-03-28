Ankara'da 'sahte sevgili' çetesi çökertildi: 15 şüpheli tutuklandı

Ankara'da sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları erkekleri evlerine götürerek gasp eden şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda tespit edilen çeteye yönelik baskınlarda 23 şüpheli yakalandı.

SİLAHLA TEHDİT EDİP DÖVDÜLER

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, şebeke üyelerinin internetteki sosyal medya platformlarından erkeklerle tanıştığı tespit edildi. Şüphelilerin, iletişim kurdukları kişileri 'sözde sevgili' olarak kendi evlerine götürdükleri belirlendi. Çete üyeleri, gittikleri evlerde mağdurları hedef alarak silahla tehdit etti ve döverek üzerlerindeki paraları aldı. Şüpheliler ayrıca baskı kurdukları mağdurların hesaplarından para göndermesini de sağladı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü fiziki ve teknik takip neticesinde şebekenin gerçekleştirdiği toplam 20 olay tespit edildi. Çete üyelerinin, mağdurları korkutmak ve susturmak için 'Bütün binayı ayağa kaldırırız ailene anlatırız, videoları internette yayarız' şeklinde tehditlerde bulunduğu ortaya çıktı. Mağdurların, özel durumlarının bilinmemesi amacıyla polise başvurmadığı öğrenildi. Herhangi bir şikayet olmamasına rağmen emniyet güçleri, yürüttüğü takip çalışmalarıyla çeteyi deşifre etti.

15 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gasp ve şantaj olaylarına karışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 8'i kadın 3 erkek 15 şüpheli tutuklandı.