Ankara’da “sanal çeteler” çökertiliyor! Sosyal medyada silahlı poz verenlere operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal platformlarda silahlı fotoğraflar paylaşıp birbirlerine meydan okuyan şüphelilere yönelik Altındağ ilçesinde şafak operasyonu düzenlendi. Suç dosyası kabarık olan 19 kişi, eş zamanlı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internet üzerinden silahla ateş eden ve ellerinde silah bulunan fotoğraflarını yayınlayan kişileri deşifre etmek için çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, söz konusu platformlar üzerinden silahlarını sergileyerek birbirlerine meydan okuyan şahısların kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi.

ADIM ADIM İZLENDİLER

Kimlikleri belirlenen şüpheliler hemen fiziki takibe alındı. Ekiplerin yürüttüğü takip ve tarassut çalışmaları, şahısların adli geçmişlerini de gün yüzüne çıkardı. Hedefteki isimlerin yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirlendi.

Hazırlıkların ve izleme sürecinin tamamlanmasının ardından ekipler harekete geçti. Altındağ ilçesinde daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda hedeflenen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun arama ve el koyma aşamasında, şüphelilerin ikametgahlarına girildi. Evlerdeki detaylı aramalar bizzat Gasp Büro timlerince gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 19 kişi, sorgu ve yasal işlemler için emniyete götürüldü. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Sanal Çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

