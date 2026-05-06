Ankara’da sıcak saatler: Kurultay davası ertelendi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının beşinci duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

1 Temmuz’a Erteleme Kararı Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı ve tutuklu olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, savcılığın ek süre ve tanık talebi üzerine 1 Temmuz 2026 tarihine ertelendi.

Yeni Tanık Talebi: Adem Soytekin Duruşmada dikkat çeken en önemli gelişme, savcının talebi oldu. Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB Davası kapsamında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen Adem Soytekin’in bu davada da ifadesinin alınmasını istedi. Bu talebin ardından duruşmaya ara verildi.

İKİ AYRI SÜREÇ: CEZA DAVASI VS. BUTLAN DAVASI

Ceza Davası: Bugün görülen ve usulsüzlük iddialarıyla kişilerin yargılandığı süreçtir (1 Temmuz'a ertelendi).

Mutlak Butlan (İptal) Davası: Kurultayın tamamen yok sayılması ve iptali için açılan asıl kritik davadır. Yerel mahkemenin reddettiği bu dava şu an İstinaf (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi) aşamasındadır.

Parti Yönetiminde 'Kayyum' Tehlikesi mi? İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozması durumunda, CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki sürece benzer bir "tedbir kararı" alabilir.