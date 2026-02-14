Ankara'da suç örgütüne operasyon: 23 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgüt faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇ LİSTESİ KABARIK

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti", "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi" suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 şarjör, 70 fişek ve bir balistik yelek bulundu. Ayrıca 1680 adet uyuşturucu hap, 125 sentetik ecza maddesi, 7 gram esrar ve cihaz aramasında kullanılan bir dedektöre el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.