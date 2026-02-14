Ankara'da suç örgütüne operasyon: 23 şüpheli tutuklandı

Ankara'da İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara'da suç örgütüne operasyon: 23 şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ş. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgüt faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇ LİSTESİ KABARIK

Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti", "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi" suçlarını işledikleri belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 şarjör, 70 fişek ve bir balistik yelek bulundu. Ayrıca 1680 adet uyuşturucu hap, 125 sentetik ecza maddesi, 7 gram esrar ve cihaz aramasında kullanılan bir dedektöre el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 14 şubat cumartesi hava durumu raporuBugün hava nasıl olacak? İşte 14 şubat cumartesi hava durumu raporuYurt
Gazete manşetleri 14 Şubat CumartesiGazete manşetleri 14 Şubat CumartesiGündem
ankara operasyon tutuklama
Günün Manşetleri
Ankara'da suç örgütüne operasyon
Bakan Gürlek, yemin töreninde yaşananları anlattı
“Kuzeydoğu Suriye kararı yanlış ve art niyetli”
Furkan Apartmanı davasında karar...
Fatma Girik’in vasiyet davasında karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Yurt Açılış Töreni’nde
4.6 milyar liralık uyuşturucu ve ilaç ele geçirildi
300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Dolandırıcılara GSM hattı sağlamışlar!
93 vergi müfettişi gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı nereden izlenir? Taşacak Bu Deniz 19. bölüm fragmanı nereden izlenir?
Gazete manşetleri 14 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 14 Şubat Cumartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti Malatya'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti