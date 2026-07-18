Ankara, ABD'nin küresel çaptaki askeri, finansal ve teknolojik dayatmalarına karşı önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta konuşan Rusya'nın Eski Uzakdoğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Galuşka, dünyanın karşı karşıya olduğu tehditleri ve köklü jeopolitik sorunları analitik verilerle gözler önüne serdi. Emperyalizmin günümüzde "yeni sömürgecilik" (neo-kolonyalizm) ve adil olmayan ticari değişimler üzerinden yürütüldüğünü belirten Galuşka, ABD'nin hak etmediği bir geliri sürdürmek adına dünya piyasalarına agresif bir şekilde baskı yaptığını vurguladı.

DOLAR SİLAHA DÖNÜŞTÜ, TEKNOLOJİK DİKTATÖRLÜK KURULDU

Küresel tehditlerin temelinde "dolar iktidarı ve teknolojik diktatörlüğün" yattığına dikkat çeken Galuşka, doların artık sadece bir rezerv para değil, doğrudan bir saldırı aygıtı olarak kullanıldığını kaydetti. Rusya'nın 300 milyar dolarlık egemen varlığının dondurulmasını "emsalsiz bir hırsızlık" olarak nitelendiren Galuşka, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:

"Gelişmekte olan ülkeler sermaye çekmek için yüksek faizler ödemek zorunda bırakılırken, dünya ekonomisinin çekirdeğini oluşturan hegemonik ülkeler kendi yatırımlarından yüzde yüzün üzerinde kâr elde ediyor. Dolar rezervleri ülkelerin sandıklarında öylece beklerken, dış kredi arayanlar yine bu dolar için yüksek bedeller ödüyor."

'LİBERAL DOGMALARI YIKIN, DEVLET DESTEĞİ ŞART'

Teknolojik bağımsızlığın önemine de değinen Galuşka, liberal ekonomi dogmalarının teknolojik gelişmenin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. İleri teknolojinin arkasında daima devlet gücü olduğunu hatırlatan Galuşka, şu çarpıcı örneği verdi:

"Hepimizin cebinde taşıdığı akıllı telefonların (iPhone) teknolojisi, ABD Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin gücüyle, devlet finansmanıyla ortaya çıkarılmış; sonrasında ticarileşmesi için özel sektöre verilmiştir. Bugün ABD, kendi teknolojisini devlet eliyle finanse ederken, ambargolar ve yasalarla diğer egemen ülkelerin gelişimini bloke ediyor. Devletin esas gücü ve desteği olmadan yüksek teknoloji sektöründe ilerlemek mümkün değildir."

BÜYÜK SAVAŞI KİM İSTİYOR?

Konuşmasında küresel askeri harcamalara ilişkin somut istatistikler paylaşan Galuşka, dünyadaki toplam savunma bütçesinin üçte birinin tek başına ABD'ye ait olduğunu hatırlattı. Dünyadaki askeri üslerin yüzde 70'inin, NATO ülkeleri de hesaba katıldığında yüzde 90'ının ABD ekseninde olduğunu belirten Galuşka, "Bu tabloda büyük savaşı kim istiyor? Cevap çok sarih. Hegemon güç, finansal ve teknolojik diktasını, kendisine tabi olmayan hiç kimseye bırakmak istemiyor" tespitinde bulundu.

STRATEJİK ÇIKIŞ YOLU: BOYKOT VE ÇOK KUTUPLU İTTİFAK

Rusya'nın 1990'larda egemenliğinden ve finansal bağımsızlığından vazgeçerek tarihi bir hata yaptığını, bunun karşılığında barış değil "doğrudan tehdit" aldığını vurgulayan Galuşka, silahsız kalarak barışın tesis edilemeyeceğini altını çizdi. Galuşka, bağımsız yaşamak isteyen milletlerin emperyalist vergi düzenine direnmesi gerektiğini belirterek, konferansın kapanışında şu tarihi adımların atılmasını önerdi:

Dolara Tam Boykot: "Merkez bankaları ABD kâğıtlarını satın almayı ve finanse etmeyi bırakmalıdır. Sadece dolardan vazgeçmekle kalmayıp, dolara karşı net bir boykot ilan etmeliyiz."

Milli Paralar ve Alternatif Altyapı: "Kendi milli paralarımızla ticarete geçmeli ve SWIFT sisteminden vazgeçmeliyiz. Rusya bu adımı atarak bir Doğu finansman merkezi kuruyor; tüm ilgili tarafları bu ortak altyapıya davet ediyoruz."

Teknolojik ve Askeri İttifak (Alyans): "Kendi bilimimize, eğitimimize ve teknolojimize yatırım yapmalıyız. Egemen ülkeler, bilimsel araştırmalarda ve askeri alanlarda daha fazla yardımlaşmalı, ortak eğitimler yapmalı ve kendi aralarında organize bir blok kurmalıdır. Bizi büyük savaştan kurtaracak yegâne politika budur."