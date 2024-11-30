Ankara'da terör örgütlerine büyük darbe! 23 şüpheli tutuklandı
Başkent Ankara'da, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki ayrı soruşturma düzenlendi. Soruşturmalar kapsamında 47 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 23'ü tutuklandı.
Yurt içinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak başkent Ankara'da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 35 FETÖ/PDY şüphelisinden 33'ü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan 14'ü tutuklanırken 19'u adli kontrol altına alındı ve 2 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Diğer soruşturmada da 15 PKK/KCK şüphelisinden 14'ü yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol altına alındı, bir zanlı hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Kasım Salı günü FETÖ/PDY soruşturmasında 35, PKK/KCK soruşturmasında da 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı