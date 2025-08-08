Ankara’da tonlarca sahte gıda ele geçirildi! 12 milyon liralık ürün piyasaya sürülecekti

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik düzenlenen operasyonda, niteliği değiştirilmiş ve halk sağlığını tehdit eden büyük miktarda sahte gıda ürünü ele geçirildi. Ankara Valiliği, söz konusu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon TL olduğunu duyurdu. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen takipli operasyon kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7 Ağustos 2025 tarihinde Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetimde adli arama kararı doğrultusunda yapılan kontroller sonucunda, firmada yaklaşık 12 milyon TL değerinde, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve güvenilir olmayan gıda ürünlerine rastlandı.

TONLARCA ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Açıklamaya göre, aramalarda 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiket, bin gram gıda boyası ile toz formda antibiyotik ele geçirildi. Tüm bu ürünlerin imha edildiği bildirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, firma hakkında adli soruşturma başlatıldı.