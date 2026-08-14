Ankara’da toplu taşımaya zam: Tam, öğrenci ve öğretmen biletleri ne kadar oldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla birlikte kentteki toplu taşıma bilet ücretlerinde yüzde 14,30 oranında artışa gidildi. Başkentteki toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir bir biçimde devam ettirilebilmesi amacıyla alınan bu zammın zorunlu hale geldiği vurgulandı.

MAZOT VE YEDEK PARÇA FİYATLARI UÇTU

Ulaşıma yansıtılan artışın arka planında ise 2026 yılı Ocak ayından bugüne kadar toplu taşımanın temel gider kalemlerinde yaşanan ciddi maliyet artışları yatıyor.

Ocak ayında yaklaşık 50 TL seviyesinde olan motorinin litre fiyatı, bu akşam yapılması beklenen yeni zam öncesinde 80,90 TL'ye kadar ulaştı. Akaryakıttaki bu yükselişe ek olarak, aynı dönem içerisinde otobüslerin yedek parça maliyetleri yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortaları ise yüzde 54,73 oranında artış gösterdi.

İŞTE YENİ BİLET FİYATLARI

Tüm bu temel gider kalemlerindeki tırmanışa bağlı olarak bilet ücretlerine yansıtılan yüzde 14,30'luk artışla birlikte yeni fiyat tarifeleri netleşti.

Alınan karara göre 35 TL olan tam bilet fiyatı 40 TL'ye, 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL'ye ve 26 TL olan öğretmen bileti de 30 TL'ye yükseldi. Öğrencilerin kent içi ulaşımda yoğun olarak kullandığı "sınırsız biniş abonman" ücreti ise 650 lira oldu. Zamlı tarifeler, 23 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Ankara'da geçerli olacak.

140 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Zam kararının yanı sıra başkentte dar gelirli vatandaşlara yönelik uygulanan ulaşım yardımlarında bir kesintiye gidilmediği açıklandı.

Ankara'da sosyal destek alan ailelere yönelik başlatılan "ücretsiz ulaşım desteğimiz" uygulamasının aynı şekilde devam edeceği bildirildi. Ağustos ayı itibarıyla bu destekten aktif olarak yararlanan kişi sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığı kaydedildi. Buna ek olarak, sosyal destek alan söz konusu ailelerin öğrenci olan çocukları da ulaşımdan ücretsiz faydalanmaya devam edecek. Bu haktan yararlanan öğrenci sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğu açıklandı.