Ankara'da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 1 haftada 84 şüpheli yakalandı: 26 tutuklama

13-19 Eylül 2026 tarihleri arasında yürütülen eş zamanlı baskınlarda 84 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

1 HAFTALIK BİLANÇO: KİLOLARCA UYUŞTURUCU VE BİNLERCE SENTETİK HAP

Narkotik polisinin adreslerde, araçlarda ve şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen maddelerin dökümü:

Ele Geçirilen Uyuşturucular: 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 adet sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 843 gram metamfetamin, 122 gram A.M. maddesi, 53 gram kokain, 35 kök kenevir bitkisi, 4 adet ecstasy hap ve 1 gram eroin.

Silah ve Mühimmat: Zehir tacirlerinin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Hassas Teraziler ve Para: Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 7 adet hassas terazi ile ticaretten elde edildiği saptanan 119 bin 935 Türk Lirası ve 5 bin 200 Amerikan Doları adli emanete alındı.

84 ŞÜPHELİDEN 26'SI TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında sokak satıcıları (torbacı) ve uyuşturucu temin eden organizatörlerin aralarında bulunduğu toplam 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan 84 şüpheliden 26'sı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi; diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.