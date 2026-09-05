Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu! Şafak vakti 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Uyuşturucu ticareti ve organize fuhuş faaliyetlerine karıştığı belirlenen 21 şüpheliyi hedef alan operasyonda, çok sayıda adreste arama, el koyma ve gözaltı işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

21 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Başkentte suç örgütlerinin illegal gelir kaynaklarına ve uyuşturucu trafiğine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından savcılık düğmeye bastı.

Güvenlik güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 şüphelinin adreslerinde suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik detaylı arama ve materyallere el koyma işlemleri devam ediyor.

ADLİ İŞLEMLER VE TAHKİKAT DERİNLEŞTİRİLİYOR

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen dosya kapsamında, suç şebekesinin finansal bağlantıları ve organizasyonel yapısı mercek altına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.