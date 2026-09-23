Ankara'da yapay zekâ skandalı! Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın fotoğraflarını kullanarak izlenim yaratan şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımlarla kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı izlenimi uyandırdığı belirlenen şüpheli Mehmet Çakmak, Keçiören'deki adresinde gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ankara'da yapay zekâ skandalı! Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın fotoğraflarını kullanarak izlenim yaratan şüpheli gözaltına alındı
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 Yapay zekâ kullanılarak üretildiği tespit edilen fotoğraflar üzerinden algı oluşturduğu saptanan şüphelinin adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE TESPİTLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/214389 sayılı soruşturması çerçevesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği incelemelerde şu bilgilere ulaşıldı:

Şüpheli Mehmet Çakmak’ın WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı’nın fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi.

Paylaşımlarda ayrıca yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen şüphelinin kendi görsellerine de yer verdiği belirlendi.

Söz konusu paylaşımlar yoluyla kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirilen şüpheli, 23 Eylül 2026 tarihinde Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adli mercilere sevk edilmek üzere hazır edildi.

1973 Ankara doğumlu olan şüpheli Mehmet Çakmak’ın geçmişte 4 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtilirken, soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği açıklandı.

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