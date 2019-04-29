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Ankara'da yarın F-16 uçacak, ses hızının üstüne çıkılacak! Valilik uyardı: Endişeye kapılmayın

Ankara Valiliği'nden Türk Havacılık Uzay Sanayii F-16 uçuş programına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuruda, "Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 30 Nisan 2019 Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı-Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir (1) saatlik F16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır. Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi

Ankara'da yarın F-16 uçacak, ses hızının üstüne çıkılacak! Valilik uyardı: Endişeye kapılmayın

Ankara Valiliği'nden Türk Havacılık Uzay Sanayii F-16 uçuş programına ilişkin duyuru yapıldı. 

Duyuruda, şunlar denildi:

"Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 30 Nisan 2019 Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı-Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir (1) saatlik F16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır. 

Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #f-16 #ses hızı
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