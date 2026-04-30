Ankara'da yarın hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta trafiğe kapalı yollar

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bu gece saat 23.00'ten itibaren ve yarın sabah saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. İşte Anadolu Meydanı Ankaray durağının da kapalı kalacağı kritik güzergahlar ve sürücülerin bilmesi gereken detaylar...

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezinde yarın gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle ulaşımda geniş kapsamlı kısıtlamalara gidilecek. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapatılacak cadde ve sokaklar belirlendi.

BU GECE SAAT 23.00'TEN İTİBAREN HANGİ YOLLAR KAPANABİLİR?

İhtiyaç duyulması halinde bugün saat 23.00 itibarıyla şu yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılabilecek:

Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan sokaklar

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak ile Akdeniz Caddesi arasında kalan bölümü

YARIN SABAH SAAT 06.00 İTİBARIYLA BU YOLLAR KAPALI

1 Mayıs sabahından etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı olacak başlıca yollar şunlardır:

Anıt Caddesi ve buraya bağlanan tüm cadde ve sokaklar

GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın tamamı

Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü

Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yollar

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Göktepe Sokak arasında kalan bölümü

HANGİ BAĞLANTI YOLLARI VE VARYANTLAR KULLANILAMAYACAK?

Açıklamaya göre bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı da trafiğe kapatılacak:

Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı varyantları

Hipodrom Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı varyantları

İstanbul Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı varyantları

TOPLU TAŞIMADA KISITLAMA VAR MI?

Kara yolu trafiğinin yanı sıra raylı sistemde de kısıtlamaya gidildi. Yarın etkinlikler tamamen sona erene kadar Anadolu Meydanı Ankaray Durağı kapalı kalacak.