Ankara’da “Yaşama Tutunan Patiler” Derneği’ne haksız kazanç soruşturması

Başkentte ‘Yaşama Tutunan Patiler’ adıyla sokak hayvanları için toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla, dernek başkanı Buket Özgünlü ve 13 diğer sanık hakkında ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 7 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’da “Yaşama Tutunan Patiler” Derneği’ne haksız kazanç soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, dernek yöneticilerinin ve diğer ilgili kişilerin toplanan yardımları kendi çıkarları için kullandıkları iddiasıyla başlattığı soruşturma sonucu 18 şüpheliyi tespit etti.

Yapılan soruşturma ve Sayıştay uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporuna göre, şüphelilerin yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Bu doğrultuda, 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonla, 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli yurt dışında olduğu belirlendi. Dernek başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve ‘Papağan Evi’ dükkanının sahibi Ertan Işık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheliye ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldılar.

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