Ankara'da zehir tacirlerine büyük darbe: Adreslerden cephanelik ve kilolarca uyuşturucu çıktı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü. Ekiplerin 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 107 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuruna el konuldu. Ekiplerin incelemelerinde 37 kilo 201 gram esrar, 25 bin 785 adet sentetik ecza, 652 gram kokain, 206 gram bonzai ve 201 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra suçta kullanıldığı değerlendirilen materyaller de kayıt altına alındı. Emniyet güçleri, ev ve iş yerlerinde 4 adet hassas terazi, 4 tabanca, bu silahlara ait 82 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği saptanan 238 bin 725 lira nakit para buldu.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 107 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 41'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.