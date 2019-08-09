Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetlerinin 20'nci yılında 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceği büyük mitinge Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da katılacağını açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin 20'nci yılında 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting düzenleyecek.



Mitinge çok sayıda katılım olması bekleniyor.



ERDURSUN DA KATILACAĞINI AÇIKLADI



Mitinge, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da katılacak.



Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Erdursun, 8 Eylül'de Tandoğan Meydanı'nda büyük EYT mitinginde olacağını belirtti.



ulusal.com.tr



