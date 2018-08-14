Ellerinde dolarlarla geldiler, “Amerika'nın parasını istemiyoruz” diye haykırdılar.
Amerika'ya tepki gösteren Esnaf ekonomiye destek için elindeki dövizleri Türk Lirasına çevirdi.
Ankara’daki esnaflar, yaklaşık 1 milyon dövizi Türk Lirasına çevirdi.
Açıklamayı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar yaptı. Ar, Türkiye'nin seçeneklerine dikkat çekti.
Döviz bürolarına gün içerisinde yurttaşlar da akın etti.
HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
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