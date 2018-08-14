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Ankara’daki esnaf döviz bürolarına akın etti

Dolar operasyonuna karşı Ankara’daki esnaf döviz bürolarına akın etti. 113 Odaya kayıtlı 100 bin esnaf son bir haftada yaklaşık 1 milyon doları bozdurdu. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar “Amerika’nın dolarlarına ihtiyacımız yok” dedi.

Ankara’daki esnaf döviz bürolarına akın etti
Ellerinde dolarlarla geldiler,  “Amerika'nın parasını istemiyoruz” diye haykırdılar.

Amerika'ya tepki gösteren Esnaf ekonomiye destek için elindeki dövizleri Türk Lirasına çevirdi.

Ankara’daki esnaflar, yaklaşık 1 milyon dövizi Türk Lirasına çevirdi.

Açıklamayı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar yaptı. Ar, Türkiye'nin seçeneklerine dikkat çekti.

Döviz bürolarına gün içerisinde yurttaşlar da akın etti.


HABER: DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA: UĞUR MARANGOZ
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