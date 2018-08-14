Dolar operasyonuna karşı Ankara’daki esnaf döviz bürolarına akın etti. 113 Odaya kayıtlı 100 bin esnaf son bir haftada yaklaşık 1 milyon doları bozdurdu. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar “Amerika’nın dolarlarına ihtiyacımız yok” dedi.





Amerika'ya tepki gösteren Esnaf ekonomiye destek için elindeki dövizleri Türk Lirasına çevirdi.



Ankara’daki esnaflar, yaklaşık 1 milyon dövizi Türk Lirasına çevirdi.



Açıklamayı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar yaptı. Ar, Türkiye'nin seçeneklerine dikkat çekti.



Döviz bürolarına gün içerisinde yurttaşlar da akın etti.





HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA: UĞUR MARANGOZ Ellerinde dolarlarla geldiler, “Amerika'nın parasını istemiyoruz” diye haykırdılar.Amerika'ya tepki gösteren Esnaf ekonomiye destek için elindeki dövizleri Türk Lirasına çevirdi.Ankara’daki esnaflar, yaklaşık 1 milyon dövizi Türk Lirasına çevirdi.Açıklamayı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ar yaptı. Ar, Türkiye'nin seçeneklerine dikkat çekti.Döviz bürolarına gün içerisinde yurttaşlar da akın etti.HABER: DOĞUKAN ÇOBANKAMERA: UĞUR MARANGOZ