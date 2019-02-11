14 Şubat'taki kritik Soçi zirvesi öncesi Ankara önemli bir ismi ağırladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şovgu, mevkidaşı Hulusi Akar'ın özel davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Akar, Şoygu'yu askeri tören ile karşıladı. Gündemde Suriye sahasındaki son gelişmeler vardı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşen Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyor, bölgenin barış ve istikrarına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Bölgede hem barış ve istikrarın idamesi hem de iki ülkenin hak ve menfaatlerinin korunması için Rusya ile her seviyede temaslarımız olmakta" dedi. Rusya Savunma Bakanı Şoygu da "Bugünkü çalışmada (Suriye'ye ilişkin) başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Bakan Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesinde, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesinde Suriye’deki son durum değerlendirildi" denildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Akar, Rus mevkidaşı ile bakanlıkta heyetlerarası görüşmelere de başkanlık etti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.



Akar, davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şoygu'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.



İki ülkenin ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende Şoygu, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı.



Konuk bakanın Bakanlık özel defterini imzalamasının ardından Bakan Akar ve Rus mevkidaşı görüşmeye geçti. Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.



AKAR'DAN AÇIKLAMA

Akar, "Bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyor, bölgenin barış ve istikrarına önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyorum. Bölgede hem barış ve istikrarın idamesi hem de iki ülkenin hak ve menfaatlerinin korunması için Rusya ile her seviyede temaslarımız olmakta." dedi.



ŞOYGU'DAN AÇIKLAMA



Rusya Savunma Bakanı Şoygu da "Bugünkü çalışmada (Suriye'ye ilişkin) başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum" dedi.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bakan Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesinde, Astana ve Soçi Mutabakatları çerçevesinde Suriye’deki son durum değerlendirildi" denildi.



Açıklamaya göre, görüşmede, provokasyona rağmen barış ve istikrarın sağlanması için İdlib'de istihbarat ve askeri iş birliğinin önemi ve devamı vurgulandı.



Ayrıca, Akar-Şoygu görüşmesinde, İdlib'deki Silahtan Arındırılmış Bölge içinde emniyetin sağlanmasına yönelik önlemlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



ulusal.com.tr