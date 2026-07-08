Ankara'daki NATO zirvesinde Rusya resmen tehdit ilan edildi!

NATO Zirvesi’nin ikinci gününde gözler liderlerin yapacağı ikili görüşmelere ve açıklanacak sonuç bildirgesine çevrildi. Canlı yayında gelişmeleri aktaran Ulusal Kanal Parlamento Muhabiri Sıla Kemahlı Altınbaş öne çıkan başlıkları paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Savunma sanayii forumuyla başlayan NATO Zirvesi, ikinci gününde liderlerin yoğun diplomasi trafiği ve kritik açıklamalarıyla devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek liderler zirvesi, ikili görüşmeler ve basın toplantılarının ardından, TSİ 15.00 - 16.00 sularında NATO Sonuç Bildirgesi'nin açıklanmasıyla kritik bir aşamaya geçecek.

Zirvenin ikinci gününde ilk önemli açıklamalar NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, ittifakın geleceğine ve küresel tehditlere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Rutte: "Rusya Uzun Vadeli Bir Tehdittir"

Genel Sekreter Mark Rutte, NATO'nun büyük bir değişim sürecinde olduğunu belirterek, "Bundan sonra bambaşka bir NATO ile karşılaşacağız" dedi. Rusya'nın açık bir tehdit olduğunu ifade eden Rutte, bu durumun akşam saatlerinde yayınlanacak olan sonuç bildirgesinde de yer almasını beklediğini dile getirdi. Savunma yatırımlarının ihtiyaç halinde müttefik ülkeleri korumak için kullanılacağını hatırlatan Rutte, Ukrayna'ya yönelik tam desteğin süreceğinin altını çizdi.

İran ve Nükleer Tehdit Mesajı

Konuşmasında İran konusuna da değinen Rutte, NATO müttefiklerinin İran'ın nükleer tehdidine ve faaliyetlerine asla izin vermeyeceğini vurguladı. ABD'nin İran konusunda NATO'dan hayal kırıklığına uğradığını ve İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan Rutte, bu konunun da sonuç bildirgesinde net bir dille yer alması yönündeki temennisini paylaştı.

"Daha Güçlü Bir NATO, Daha Güçlü Bir Avrupa Demektir"

ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının tam olduğunu ve ittifakın aslında ABD çıkarlarını da koruduğunu itiraf eden Rutte, Washington'ın Avrupa ve Kanadalı müttefiklerden beklentisini de açıkladı. Rutte, ABD'nin yükü paylaşmak adına Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını denkleştirmesini istediğini belirtti.

Gözler Erdoğan ve Trump'ta

Gün içinde diplomasi trafiği hız kesmeden devam edecek. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

NATO Zirvesi'ne dair tüm sıcak gelişmeler, ikili görüşmelerin perde arkası ve sonuç bildirgesinin detayları Ulusal Kanal farkıyla ekranlarda olmaya devam edecek.

İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu!İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

nato rusya
Günün Manşetleri
"ABD'ye destek veren her yeri vuracağız"
Trump'tan son dakika açıklaması
Rusya resmen tehdit ilan edildi!
Sultanlar Polonya'yı puan tablosunda ezip geçti
İran, ABD'ye ait 85 Askeri Üssü füzelerle vurdu
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
ABD Başkanı Trump'tan Ankara'da CAATSA açıklaması
iflas eden denge politikası
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı!
Bakanlık düğmeye bastı
Çok Okunanlar
15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı 15 il için kuvvetli sağanak, 3 bölgeye sıcaklık rekoru uyarısı
'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü! 'Evinin önüne park etme' kavgası büyüdü!
Altın fiyatlarında hareketlilik! Altın fiyatlarında hareketlilik!
Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı! Motorine üst üste ikinci zam pompaya yansıdı!
Sabaha karşı otoyolda can pazarı! Sabaha karşı otoyolda can pazarı!