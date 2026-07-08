Ankara'daki NATO zirvesinde Rusya resmen tehdit ilan edildi!

Savunma sanayii forumuyla başlayan NATO Zirvesi, ikinci gününde liderlerin yoğun diplomasi trafiği ve kritik açıklamalarıyla devam ediyor. Bugün gerçekleştirilecek liderler zirvesi, ikili görüşmeler ve basın toplantılarının ardından, TSİ 15.00 - 16.00 sularında NATO Sonuç Bildirgesi'nin açıklanmasıyla kritik bir aşamaya geçecek.

Zirvenin ikinci gününde ilk önemli açıklamalar NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rutte, ittifakın geleceğine ve küresel tehditlere ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Rutte: "Rusya Uzun Vadeli Bir Tehdittir"

Genel Sekreter Mark Rutte, NATO'nun büyük bir değişim sürecinde olduğunu belirterek, "Bundan sonra bambaşka bir NATO ile karşılaşacağız" dedi. Rusya'nın açık bir tehdit olduğunu ifade eden Rutte, bu durumun akşam saatlerinde yayınlanacak olan sonuç bildirgesinde de yer almasını beklediğini dile getirdi. Savunma yatırımlarının ihtiyaç halinde müttefik ülkeleri korumak için kullanılacağını hatırlatan Rutte, Ukrayna'ya yönelik tam desteğin süreceğinin altını çizdi.

İran ve Nükleer Tehdit Mesajı

Konuşmasında İran konusuna da değinen Rutte, NATO müttefiklerinin İran'ın nükleer tehdidine ve faaliyetlerine asla izin vermeyeceğini vurguladı. ABD'nin İran konusunda NATO'dan hayal kırıklığına uğradığını ve İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan Rutte, bu konunun da sonuç bildirgesinde net bir dille yer alması yönündeki temennisini paylaştı.

"Daha Güçlü Bir NATO, Daha Güçlü Bir Avrupa Demektir"

ABD'nin NATO'ya olan bağlılığının tam olduğunu ve ittifakın aslında ABD çıkarlarını da koruduğunu itiraf eden Rutte, Washington'ın Avrupa ve Kanadalı müttefiklerden beklentisini de açıkladı. Rutte, ABD'nin yükü paylaşmak adına Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını denkleştirmesini istediğini belirtti.

Gözler Erdoğan ve Trump'ta

Gün içinde diplomasi trafiği hız kesmeden devam edecek. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

NATO Zirvesi'ne dair tüm sıcak gelişmeler, ikili görüşmelerin perde arkası ve sonuç bildirgesinin detayları Ulusal Kanal farkıyla ekranlarda olmaya devam edecek.