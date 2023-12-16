Ankara'dan Şam'a BM Şartı

“Suriye ile diyalog, temas ve koordinasyon devam ediyor”... Açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den geldi.



Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile buluşan Güler, Bakanlığın 2023 yılı faaliyetleri hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Suriye ile ilişkilerin seyri hakkındaki soruya yanıt veren Bakan Güler, Suriye ile diyalog, temas ve koordinasyonun devam ettiğini söyledi.



Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin devam ettiğine vurgu yapan Güler, Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesi için Suriye Hükümetinin 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’na uyması gerekliliğine dikkat çekti.



“Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz” diyen Milli Savunma Bakanı, “Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyona yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Güler, Suriye’de yeni Anayasa ve referandum ile serbest seçimlere ilişkin BM’nin yüklediği sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini ifade ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanı, “Suriye’de yeni Anayasa ve referandumu ardından yapılan serbest seçimler ile kim iktidara gelirse bir onu tanıyacak ve onunla oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı konusuna da değinen Güler, Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki hassasiyetine vurgu yaptı.