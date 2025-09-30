Ankara’dan tarihi çağrı! MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayımlanan bildiride, Gazze’de yaşanan insani felakete dikkat çekilerek uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’dan tarihi çağrı! MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Saat 17.00’de başlayan toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından 8 maddelik bildiri yayımlandı. MGK bildirisinde, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikaların yol açtığı insani krize dikkat çekildi.

MGK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. "Terörsüz Türkiye" istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir.

Müteakiben "terörsüz bölge" hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır.

3. Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meseleler değerlendirilmiş; komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.

4. İsrail Yönetimi'nin Gazze'de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti hâline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir.

5. Millî davamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada'daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir.

6. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş; savaşın yayılması riskine işaret eden hadiselerden duyulan endişe dile getirilerek, Türkiye'nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir.

7. Ermenistan ile yürütülen normalleşme süreci görüşülmüş; Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşımı mümkün kılarak, bölgedeki tüm ülkelerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak ulaştırma hattının önemi ve nihai barışın tesisi yönündeki irademiz vurgulanmıştır.

8. Bosna-Hersek'teki son gelişmeler ele alınmış; ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve anayasal düzenine olan desteğimiz teyit edilmiştir.

Diyarbakır’da temizlik için girdikleri su kuyusunda 4 kişi ölü bulunduDiyarbakır’da temizlik için girdikleri su kuyusunda 4 kişi ölü bulunduYurt
Kral Kaybederse 20. bölüm canlı izle!Kral Kaybederse 20. bölüm canlı izle!TV Yayını
MGK bildiri
Günün Manşetleri
MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayınlandı
Borsa İstanbul’da operasyon: 4 kişi tutuklandı
"Ulusal yenilenme önündeki düşman sizsiniz"
“Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu’ya barış gelmez”
"İki yeni sondaj gemimizden ilki Mersin Taşucu'na ulaştı"
Hayrabolu Belediye Başkanı partiden ayrıldığını açıkladı
Perinçek'ten, Trump’ın Gazze planına tepki
Türkiye’nin dış borç stoku açıklandı!
Trump’tan Gazze için 20 maddelik kapsamlı barış planı
“İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi bu yıl ihaleye çıkıyor”
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor? Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız? 2 milyon TL’yi 32 gün vadeli hesaba yatırırsanız ne kazanırsınız?