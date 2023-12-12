MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı.

Adalet Bakanı Açıklama Yaptı

Faruk Koca'nın tutuklandığı haberini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: