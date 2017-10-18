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Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı

Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi.

54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Turgut şu açıklamayı yaptı: 

Daha önce de tedavi gördüm. 

Astım KOAH teşhisi konuldu. 

Nefes darlığı yaşıyorum. 

'Akciğer kanserinin kardeşi' diyorlar henüz tam bilgim yok. 

Şu an hastanede yatıyorum.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankaralı turgut #koah
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