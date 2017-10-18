Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi.



54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.



Şarkıcı Turgut şu açıklamayı yaptı:



Daha önce de tedavi gördüm.



Astım KOAH teşhisi konuldu.



Nefes darlığı yaşıyorum.



'Akciğer kanserinin kardeşi' diyorlar henüz tam bilgim yok.



Şu an hastanede yatıyorum.



ulusal.com.tr