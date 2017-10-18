Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi.
54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.
Şarkıcı Turgut şu açıklamayı yaptı:
Daha önce de tedavi gördüm.
Astım KOAH teşhisi konuldu.
Nefes darlığı yaşıyorum.
'Akciğer kanserinin kardeşi' diyorlar henüz tam bilgim yok.
Şu an hastanede yatıyorum.
ulusal.com.tr
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi.
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