Ankara’da düzenlenen Çin Yemekleri Haftası kapsamında Çin’in farklı bölgelerinden gelen aşçılar Çin kültürünün geleneksel tatlarını Başkentte tanıttı.
Türk mutfağını çok beğendiklerini söyleyen Çinli aşçılar Ankara-Pekin dostluğuna dostluğuna dikkat çekti.
Çin Bahar Bayramında her yıl geleneksel olarak yapılan yemeklerin hazırlandığı etkinlik Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çin Aşçılık Derneği ve Türkiye Çin Dostluk Vakfı işbirliği ile düzenlendi.
Lezzet tutkunlarının bir araya geldiği etkinliğe ilgi yoğundu.
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.