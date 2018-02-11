Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Ankaralılar Çin’in geleneksel lezzetleriyle buluştu

Başkentliler Çin’in geleneksel lezzetleriyle buluştu. Çin Bahar Bayramı’nda yapılan geleneksel yemekler lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikle Türkiye-Çin dostluğu bir kez daha pekiştirildi.

Ankaralılar Çin’in geleneksel lezzetleriyle buluştu
Ankara’da düzenlenen Çin Yemekleri Haftası kapsamında  Çin’in farklı bölgelerinden gelen aşçılar Çin kültürünün geleneksel tatlarını Başkentte tanıttı.

Türk mutfağını çok beğendiklerini söyleyen Çinli aşçılar Ankara-Pekin dostluğuna dostluğuna dikkat çekti.

Çin Bahar Bayramında her yıl geleneksel olarak yapılan yemeklerin hazırlandığı etkinlik Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çin Aşçılık Derneği ve Türkiye Çin Dostluk Vakfı  işbirliği ile düzenlendi.

Lezzet tutkunlarının bir araya geldiği etkinliğe ilgi yoğundu.

 
HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.