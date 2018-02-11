Başkentliler Çin’in geleneksel lezzetleriyle buluştu. Çin Bahar Bayramı’nda yapılan geleneksel yemekler lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikle Türkiye-Çin dostluğu bir kez daha pekiştirildi.





Türk mutfağını çok beğendiklerini söyleyen Çinli aşçılar Ankara-Pekin dostluğuna dostluğuna dikkat çekti.



Çin Bahar Bayramında her yıl geleneksel olarak yapılan yemeklerin hazırlandığı etkinlik Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çin Aşçılık Derneği ve Türkiye Çin Dostluk Vakfı işbirliği ile düzenlendi.



Lezzet tutkunlarının bir araya geldiği etkinliğe ilgi yoğundu.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr Ankara’da düzenlenen Çin Yemekleri Haftası kapsamında Çin’in farklı bölgelerinden gelen aşçılar Çin kültürünün geleneksel tatlarını Başkentte tanıttı.Türk mutfağını çok beğendiklerini söyleyen Çinli aşçılar Ankara-Pekin dostluğuna dostluğuna dikkat çekti.Çin Bahar Bayramında her yıl geleneksel olarak yapılan yemeklerin hazırlandığı etkinlik Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Çin Aşçılık Derneği ve Türkiye Çin Dostluk Vakfı işbirliği ile düzenlendi.Lezzet tutkunlarının bir araya geldiği etkinliğe ilgi yoğundu.