FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasında, ankesörden iletişim kurduğu belirlenenlere yönelik yürütülen soruşturmada, 41 şüpheli tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) içerisindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt mensuplarıyla ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 41 şüpheli asker tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gönderilen 41 şüpheli, savcılıkça ifadelerinin alınmasından sonra ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Şüphelilerin, hakimlikteki sorgusu sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmıştı.



Soruşturma kapsamında 42 kişi tutuklanmış, itirafçı olan 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.