Ankesörlü veya sabit hatlı (kontörlü) telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 210 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü veya sabit hatlı (kontorlü) hatlar telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup olduğu iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen 210 şüpheli asker hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün sözde TSK imamı "Namık" kod adlı Adil Öksüz'ün de arandığı Üsküdar'daki kontörlü hattan, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan ve ''Anayasayı ihlal'' suçundan yargılanan üst düzey darbecilerin de arandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, örgüt mensubu olduğu öne sürülen ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 210 şüpheli asker hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Bu şüpheliler hakkında hazırlanan 27 ayrı iddianamenin detayları belli olmaya başladı. Üsküdar Bulgurlu Mahallesindeki sabit kontörlü hattın üzerinden yapılan incelemeye konu alınan iddianamede, "Gülcan Gıda'' isimli iş yerinde kurulu, kamunun kullanımına ücret karşılığında açık olan sabit (kontörlü) hat vasıtasıyla tek sefer veya ardışık olarak iletişim sağlanan asker şahısların terör örgütünün mahrem sözde Silahlı Kuvvetler Yapılanmasında faaliyet yürüttükleri kaydedildi.



İddianamede, şüphelilerin, örgütle organik şekilde bağlı olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren, örgütsel tabirle genel olarak "şakirtlik/ şakirdelik" denen üye konumda bulundukları, bu tür şahısların yapılanma içerisinde özel olarak ise "öğrenci" konumunda oldukları, kendisinden üst konumlarda bulunan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen örgüt mensupları ile görüşmeler yaptıkları anlatılarak, örgütsel gizliliği sağlamak ve deşifre olmayı engellemek amaçlı olarak sabit hatlar üzerinden irtibat kurdukları belirtildi.

Örgüt tarafından özel olarak hazırlanan evlerde veya kendi ikamet adreslerinde mahrem yapılanma içerisinde faaliyet yürüten ''müdür yardımcısı'', ''öğretmen'' ve ''öğrenci'' (asker şahıslar) konumunda bulunan diğer örgüt mensuplarının sohbetler düzenlemek suretiyle örgüt ile bağlarının kurulduğu vurgulanan iddianamede, söz konusu Üsküdar'daki sabit kontörlü telefonun örgüt mensupları tarafından “Mahrem Hizmetler” yapılanmasında yer alan örgüt üyesi askeri personelle irtibat sağlamak için kullanıldığının tespit edildiği vurgulandı.



Hakimlik kararı uyarınca söz konusu sabit hatta ait Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen 2012 ila 2017 yılları arasındaki ayrıntılı telefon görüşme kayıtları (HTS) incelenmesine yer verilen iddianamede, 15 Temmuz 2016 günü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişiminin önemli isimlerinin de soruşturmaya konu sabit ankesörlü hattan arandığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

''Bu kapsamda terör örgütünün sözde TSK imamı olup darbe girişimini ülke çapında yöneten Adil Öksüz, darbe girişimi esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2’si polis, 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin Şehitler Köprüsünde sorumlu komutanlardan olup (Ateş etmeyen askeri vuracağını söyleyen) çıkan çatışmada ölen astsubay İbrahim Gül, yine İstanbul'da darbe girişiminin önemli isimleri arasında yer alan, hali hazırda tutuklu bulunan eski üsteğmen pilot Kerime Kumaş Yıldırım ve sözde Yurtta Sulh Konseyi’nce ülke çapındaki askeri birliklere gönderilen 'sıkıyönetim direktifi' ekinde yer alan sözde atama listesine göre 'Hakkari Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı' olarak görevlendirilen ve hali hazırda FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Tuğgeneral Ahmet Otal'in da soruşturmaya konu sabit hattan aranan şahıslar arasında yer aldığı tespit edilmiştir.''



İddianamede, söz konusu büfede kurulu sabit hattan asker şahıslar ile ByLock kullanıcısı sivil şahıslara yönelik aramalar listelerine de yer verildi.