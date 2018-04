AKP ve MHP neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim hükümetin lehine mi, yoksa aleyhine mi? Ekonomideki kötü gidişat, erken seçimi nasıl etkileyecek? 65 günlük seçim sürecinde en çok hangi konular konuşulacak? Ulusal Kanal bu soruları anket şirketlerine sordu. İşte yanıtlar

Cari açık, dış borç, zamlar ve döviz kuru hükümet ekonomide hiç olmadığı kadar zor durumda. Peki bu kötü tablo üzerine hükümetin erken seçim çıkışı yapması yararına yoksa zararına mı?



Ulusal Kanal, Türkiye'nin gündemindeki erken seçimi Sonar, Anar, Konsessus ve Gezici Şirketi'ne sordu.



GEZİCİ: MİLLİ BİR ADAY OLMALI



Ulusal Kanal'a konuşan Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, vatandaşların yüzde 77'sinin erken seçim istemediğini belirtti. Gezici, seçim yapılması halinde ise Cumhurbaşkanı adayı ve ekonomideki kötü gidişatın ön planda olacağını söyledi. Gezici'ye göre Cumhur ittifakı karşısındaki muhalefetin çıkaracağı aday da mutlaka milli bir aday olmalı.



Gezici, "Erken seçim sürecine Cumhur ittifakı, ülkenin beka sorunu olduğuna yönelik propaganda yapacak. Seçmenin tepkisi de bu yönde şekillenecek. Şu anda muhalefet en az 4-5 isim üzerinden tartışma yürütüyor. Bazı isimler ön plana çıkıyor. Bu isimlerin özelliği de milli bir tavır sergilemeleri. Cumhur ittifakının karşısına çıkarılacak aday, mutlaka milli bir aday olmalı." dedi.



Hükümetin ekonomideki kötü gidişat nedeniyle erken seçim kararı aldığını belirten Murat Gezici'ye göre 65 günlük seçim sürecinde muhalefet, seçmenin yaşadığı ekonomik sorunlar, işsizlik ve geçim sıkıntısı gibi konuları dile getirmeli.



BAYRAKÇI: ERKEN SEÇİM İKTİDARIN ALEYHİNE



Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı'ya göre ise erken seçim hükümetin aleyhine. Çünkü ekonomide gelinen durum hükümetin hanesine eksi olarak yazılıyor. Dövizdeki artış ve ekonomideki kötü gidişat ititfakın oyunu azaltabilir.



USLU: MUHALEFETİ HAZIRLIKSIZ YAKALAMAK İSTEDİLER



Erken seçimi önceden tahmin eden ANAR Başkanı İbrahim Uslu ise hükümetin erken seçim atağının nedeni muhalefeti hazırlıksız yakalamak. Büyük bir travma olmadığı sürece ekonomi gündeme gelmeyecek. Cumhur ittifakının seçim sürecinde ülkenin beka sorununu anlatacağını belirten Uslu, muhalefetin buna karşılık tek adam, parlamenter sistem ve dış politikadaki başarısızlıkları kullanacağını düşünüyor.



SARI: HER AN HER ŞEY OLABİLİR



Konsessus Araştırma şirketi Başkanı Murat Sarı da "Erken seçim sürecine ilişkin her an her şey olabilir" yorumunu yapıyor. Erken seçim sürecinde gri alan kalmadığını ifade eden Sarı, her şey siyah ve beyaz olacak. Ekonomiye ilişkin hükümetin anlatacakları seçimi kazandırabilir ya da kaybettirebilir.



HABER: DENİZ ADALI

ulusal.com.tr