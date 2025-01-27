Çarpıcı anket: Türk halkının yüzde 52’si çalıştığı iş yerinde kendisini güvende hissetmiyor

Areda Survey’in Türkiye genelinde 4.048 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 52’si kendisini iş yerinde güvende hissetmiyor! Güvensizlik duygusunu en çok yaşayan yaş grubu ise yüzde 63,5 ile 55 yaş ve üzerindekilere ait. İkinci sırada ise yüzde 51,3 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler yer alıyor.

GENÇLER KENDİLERİNİ İŞ YERİNDE GÜVENDE HİSSETMİYOR

Areda Survey’in Türkiye genelinde 4.048 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 52’si iş yerinde kendini güvende hissetmediğini, yüzde 48’i ise güvende hissettiğini belirtiyor.

GÜVEN ORANI 2023'TE YÜZDE 49,6 İKEN 2024'TE YÜZDE 48

Son dört yılın verilerine bakıldığında, iş yerinde kendini güvende hissettiğini söyleyenlerin oranı 2021 yılında yüzde 48,8 iken 2022’de yüzde 53,7’ye yükseliyor. Ancak, sonraki iki yılda bu oran düşüş gösteriyor. 2023’te yüzde 49,6’ya gerileyen güven oranı, 2024’te yüzde 48’e kadar geriliyor.

Demografik dağılımlara göre güven oranları da dikkat çekiyor. İş yerinde kendini güvende hissetmediğini belirtenler arasında en yüksek oran yüzde 63,5 ile 55 yaş ve üzeri yaş grubunda görülüyor. Bu yaş grubundakilerin yalnızca yüzde 36,5’i iş yerinde kendini güvende hissettiğini ifade ediyor. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer verisi ise, 18-34 yaş aralığındaki gençlerin güvensizlik sıralamasında ikinci sırada yer alması. Gençlerin yüzde 51,3’ü çalıştığı iş yerinde kendini güvende hissetmediğini belirtirken, 35-54 yaş aralığındaki katılımcılar arasında bu oran değişiyor. Bu yaş grubundakilerin yüzde 55,7’si iş yerinde güvende hissettiğini ifade ederken, yüzde 44,3’ü güvensizlik hissettiğini dile getiriyor.

Kadın ve erkek katılımcıların iş yerinde kendisini güvende hissetme durumları ise birbirine yakın oranlarda seyrediyor. Kadınların yüzde 51,7’si ve erkeklerin yüzde 52,2’si iş yerinde kendisini güvende hissetmediğini ifade ediyor. Öte yandan, güvende hissettiğini belirten kadınların oranı yüzde 48,3, erkeklerin oranı ise yüzde 47,8 olarak ölçülüyor.