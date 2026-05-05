Anne babalar dikkat: Ticaret Bakanlığı 3 çocuk ürününü ifşa etti!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda satış yasağı getirilen ürünlerin detayları şunlardır:

1. Doffbi Marka Çocuk Sweatshirt (Boğulma Riski)

Firma: Tayfur Kardeşler Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (Fatih / İstanbul)

Model/Seri No: 5291-3

Geri Çağırma Nedeni: Ürünün baş ve boyun bölgesinde yer alan fonksiyonel kordonların, hava akışını mekanik olarak engelleyebilecek (boğulma) ve yaralanmaya yol açabilecek yapıda olması.

Alınan Önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.

2. De&Fa Marka Yazlık Çocuk Terliği (Kimyasal Tehlike)

Firma: Defa Terlik Ayakkabı Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Şehitkamil / Gaziantep)

Model/Seri No: 25Yz De&Fa / 2050015058938

Geri Çağırma Nedeni: Yapılan laboratuvar testlerinde üründe limitlerin üzerinde "Toplam Kurşun Tayini" tespit edilmiştir. Kimyasal kısıtlamalara aykırı olduğu belirlenmiştir.

Alınan Önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.

3. Gramsci Marka Manyetik Olta Oyuncağı (Yaralanma ve Boğulma)

Firma: Gramsci Mekanik Medikal Elektrik ve Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. (Fatih / İstanbul)

Model/Seri No: Yu-13C (Ahşap Deniz Canlıları)

Geri Çağırma Nedeni: Olta ucundaki ipin uzunluğunun 920 mm olarak ölçülmesi (yasal limitlerin çok üzerinde). Uzun ipin dolanması sonucu boğulma ve yaralanma riski taşıdığı saptanmıştır.

Alınan Önlem: Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.

VATANDAŞLARA UYARI

Bakanlık, bu ürünlerin daha önce satın alınmış olması durumunda kullanımının derhal bırakılması ve ilgili firmalara iade edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. GÜBİS üzerinden güncel listeleri takip ederek çocuklarınız için güvenli alışveriş yapabilirsiniz.