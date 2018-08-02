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Anne karnında ameliyat

Anne karnındaki bir bebeğin idrar torbası şişti. 16 haftalık bebek daha doğmadan ameliyat edildi. Türk hekimlerinin başarılı operasyonu sayesinde bebeğin durumu iyi...

Anne karnında ameliyat

Henüz anne karnındayken ameliyat oldu. Bu operasyon daha doğmadan onun hayatını kurtardı.

Antalya'da idrar torbası şişen ve böbreklerinde genişleme görülen 16 haftalık bebeğe, anne karnında müdahale edildi.

Talihsiz bebeğin idrar yolu tıkandı. İdrarı dışarı akmıyor, torbada birikiyordu. Suyu azaldı, akciğer gelişimi olumsuz etkilendi. Bu durum daha doğmamış bebeğin böbreklerini kaybetmesine neden oldu.

Aslında bu sorunu yaşayan bebekler hayata tutunamıyordu. Ancak Türk hekimlerinin başarılı operasyonu onu yaşama bağladı.

Bebeğin sağlık durumu şimdi iyi... Dünyaya geleceği günü bekliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #anne karnında ameliyat #antalya
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