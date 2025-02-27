Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'e müebbet hapis cezası

Ankara'nın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener’i, anneannesini öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Duruşmada sanık avukatı Can Kızılyar, müvekkilinin ruhsal durumunun cinayetle doğrudan bağlantılı olduğunu savunarak, "Olay sırasında müvekkilin psikoz atak geçirdiği ve kendine olmadığı açıktır. Müvekkilin herhangi bir noktayı hedef almadığı açıktır. Müvekkilin annesi Berrin hanım ve maktul olay günü binanın zilini bile çalmadan daire kapısının önüne gitmiştir. Kapı açılır açılmaz rastgele ateş edilmeye başlanmıştır." dedi. Ayrıca, olayın meydana geldiği yerin ve zamanı doğrulayan keşif yapılmasını talep etti. Kızılyar, şizofreni hastalığına sahip olan Bedirhan Şener'in beraatini istedi.

Sanık avukatı, şiddetin anneannesine yönelik olmadığını ve Bedirhan Şener'in annesine zarar vermediğini savundu. Ancak, mahkeme Bedirhan Şener’in cinayeti kasten işlediği kararına vardı.

"ANNEANNEM DÜNYADA EN SEVDİĞİM İNSANLARDAN BİRİDİR"

Son sözü sorulan Bedirhan Şener, kendisinin ve anneannesinin arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde." ifadelerini kullandı. Şener, cinayeti kasten işlemediğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ancak, sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak ceza müebbet hapse indirildi.

Ayrıca, Bedirhan Şener'in ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.