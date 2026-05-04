Anneler dikkat: İlave doğum izni için 10 iş günlük süre başladı!

Mevcut doğum izni sürecinde olan veya iznini tamamlamış ancak kriterlere uygun olan anneler için 10 iş günlük yasal süre işlemeye başladı.

KİMLER FAYDALANABİLİR? (16 EKİM 2025 KRİTERİ)

Düzenlemeden yararlanma şartları Bakanlık tarafından netleştirildi. Buna göre:

16 Ekim 2025 ve bu tarihten sonra doğum yapmış olan tüm anneler ilave 8 haftalık izin hakkından yararlanabilecek.

16 Ekim 2025 tarihinden önce doğum yapmış olan anneler, maalesef bu ek düzenlemenin kapsamı dışında kalacak.

Halihazırda doğum iznini tamamlamış ancak toplamda 24 haftalık süreyi henüz doldurmamış anneler de bu haktan faydalanarak işe dönüşlerini erteleyebilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 MAYIS CUMA

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayan başvuru süreci oldukça kısıtlı tutuldu. Hak sahiplerinin bu avantajdan yararlanabilmesi için 10 iş günü içerisinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bakanlık duyurusuna göre son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 Cuma mesai bitimi olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan anneler ek izin hakkından feragat etmiş sayılacak.

BAŞVURU PROSEDÜRÜ NASIL İŞLEYECEK?

İlave izin hakkını kullanmak isteyen annelerin karmaşık bir süreçle uğraşmasına gerek kalmayacak. Şartları taşıyan hak sahipleri;

Ek izin kullanma taleplerini içeren bir dilekçe hazırlayacak.

Bu dilekçeyi bağlı bulundukları kuruma (iş yerlerine veya ilgili kamu birimine) ibraz edecekler.

Kurumlara yapılacak başvuruların ardından 24 haftalık yeni izin süreci başlatılacak ve anneler yasal haklarından kesintisiz olarak yararlanabilecek.