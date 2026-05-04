Anneler Günü ne zaman? 2026 Anneler günü hangi gün?

Mayıs ayının gelişiyle birlikte "Anneler Günü ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. Anneler günü için geri sayım sürerken, 2026 yılı kutlama tarihi ve merak edilen detaylar belli oldu. İşte 2026 Anneler Günü'ne dair merak edilen her şey...

2026 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan bu özel gün için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk gelmektedir.

BU PAZAR ANNELER GÜNÜ MÜ?

Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi olduğu dikkate alındığında, bu pazar (10 Mayıs) Anneler Günü kutlanacaktır. Milyonlarca kişi hediye araştırmalarına hız verirken, takvimler 10 Mayıs'ı işaret ediyor.

Anneler Günü, dünya genelinde sabit bir tarihe sahip olmasa da birçok ülkede Mayıs ayının ikinci pazar günü onurlandırılmaktadır. 2025 yılında 11 Mayıs'ta kutlanan bu anlamlı gün, 2026 yılında ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.