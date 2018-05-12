Annelerimizin ömür boyu yaptığı fedekarlığı böyle tarif etti...
Belki bir demet çiçek, bir kutu çikolata ama en önemlisi bir tatlı söz mutlu ediyor onları. Onlar kimmi hayatımız boyunca emekleri ödeyemeyeceğimiz biricik annelerimiz.
Anneler günü geldi çattı. Çocuklar süpriz yapmaya, annelerse sevgiyle çocuklarını kucaklamaya hazırlanıyor.
Bu pazar annlerimizin pazarı. Aslında her gün onların. Bizde biricik annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.
ulusal.com.tr
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