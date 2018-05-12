Türk kadını dünyanın en fedakar anneleridir. Çalışkan, üretken, emekçi... Yarın, onların günü. Sadece yarın mı? Annelerin gözü hediyede değil. Bir içten öpücük, bir sıcak sarılıştan başka bir şey daha mutlu edemez onları. Vatan uğruna askere gönderdiği evladının sağ salim eve dönmesi, yokluklar içinde okuttuğu evladını üniversite sıralarında görmek en büyük hediye oluyor bazıları için. Ulusal Kanal olarak karşılıksız sevgi ve fedakarlığın timsali annelerimizin bu özel gününü kutluyoruz.





Belki bir demet çiçek, bir kutu çikolata ama en önemlisi bir tatlı söz mutlu ediyor onları. Onlar kimmi hayatımız boyunca emekleri ödeyemeyeceğimiz biricik annelerimiz.



Anneler günü geldi çattı. Çocuklar süpriz yapmaya, annelerse sevgiyle çocuklarını kucaklamaya hazırlanıyor.



Bu pazar annlerimizin pazarı. Aslında her gün onların. Bizde biricik annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.





ulusal.com.tr Annelerimizin ömür boyu yaptığı fedekarlığı böyle tarif etti...Belki bir demet çiçek, bir kutu çikolata ama en önemlisi bir tatlı söz mutlu ediyor onları. Onlar kimmi hayatımız boyunca emekleri ödeyemeyeceğimiz biricik annelerimiz.Anneler günü geldi çattı. Çocuklar süpriz yapmaya, annelerse sevgiyle çocuklarını kucaklamaya hazırlanıyor.Bu pazar annlerimizin pazarı. Aslında her gün onların. Bizde biricik annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.