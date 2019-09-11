Annelerin direnişi Kandil'i panikletti

Diyarbakırlı ailelerin PKK'ya karşı yalktığı isyan ateşi, Kandil'de panik yarattı. Yapılan açıklamada HDP'ye ayar verildi, aileler ise tehdit edildi.

PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu, annelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki nöbetinin "özel savaş aracı" olduğunu iddia etti. Aileleri provakatörlükle suçladı.

Karasu ailelerin eylemini anlayışla karşılamayacaklarını söyledi.

Kandil, HDP'den gelen açıklamalara ise sert çıktı. Adeta talimat verdi

"Bazı HDP’lilerin ‘bu aileleri anlıyoruz ama gerillaya gitmelerinin bizimle alakası yok’ demesi yanlıştır. Bu ailelerin anlaşılacak bir yanı yoktur.HDP’nin anlayacağı tek şey var, o da bu ailelerin özel savaş planlaması ve oyunları temelinde oraya gönderildiğidir"

ulusal.com.tr