''Annesini öldüren bana ne yapar?'' Güllü'nün ölümünde şoke eden yeni detaylar
Güllü'nün ölümüne ilişkin tutuklu bulunan kızı Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu, ortaya çıkan yeni görüntülerin ardından konuştu. Olay anında evde bulunan Ulu, "Annesini öldürmüş bana neler yapar" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Güllü, evinin yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybetmişti. Meydana gelen ölüm olayının ardından cinayet şüpheleri kızı Tuğyan Ülkem Gülter üzerinde yoğunlaştı.
Kaçma hazırlığındayken yakalanan Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devam eden hukuki süreçte, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra kaydedilen yeni görüntülerde, Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya sarılarak ağladığı görülüyor.
Sultan Nur Ulu, olayın yaşandığı akşam aynı evde bulunması nedeniyle davada bilinen bir isim konumunda yer alıyor. Daha önceki ifadelerinde Güllü'nün pencereden itildiğini gördüğünü belirten ancak korktuğu için sustuğunu söyleyen Ulu, ATV'nin haberine göre bu görüntülerin basına yansımasının ardından yeni bir açıklama yaptı.
Ulu, cinayeti Tuğyan'ın işlediğini bilmesine rağmen o videoda kendisine neden sarıldığını detaylandırdı. Korktuğu için kendisini geri çekemediğini aktaran Ulu, "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız ağlıyorlar sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar ne yapabilirsiniz?" Hayır istemiyorum bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?" ifadelerini kullandı.
"BEN BATARSAM SENİ DE SÜRÜKLERİM"
Arkadaşının annesini öldürmesine tanık olan Sultan Nur Ulu'nun açıklamaları sadece olay anı ve sarılma videosuyla sınırlı kalmadı. Ulu, cinayet şüphelisi Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
Ulu'nun iddiasına göre Gülter, olayın ardından kendisine "Ben batarsam seni de sürüklerim" diyerek baskı kurdu.
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, soruşturma kapsamında Sultan Nur Ulu hakkında da yalan tanıklık suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
CİNAYET SONRASI ŞÜPHELİ İNTERNET ARAMALARI DOSYADA
Dosyaya giren yeni deliller arasında sadece kamera kayıtları ve tanık beyanları bulunmuyor. Şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in olay sonrasındaki dijital ayak izleri de incelendi. Yapılan tespitlerde, Gülter'in internet üzerinden uyuşturucu maddelerle ilgili araştırmalar yaptığı belirlendi.
Şüphelinin arama geçmişinde "uyuşturucu vücuttan ne zaman atılır" ve "kokain saçtan ne zaman temizlenir" ifadelerinin yer aldığı kayıtlara geçti.