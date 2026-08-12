''Annesini öldüren bana ne yapar?'' Güllü'nün ölümünde şoke eden yeni detaylar

Ulu, cinayeti Tuğyan'ın işlediğini bilmesine rağmen o videoda kendisine neden sarıldığını detaylandırdı. Korktuğu için kendisini geri çekemediğini aktaran Ulu, "Yanınızda annesini pencereden atan birisi var. Bir ortamdasınız ağlıyorlar sizi videoya çekiyorlar. Sarılıyorlar ne yapabilirsiniz?" Hayır istemiyorum bana sarılma git diyebilir misiniz? Çünkü yanınızdaki kişi annesini öldürmüş size neler yapar?" ifadelerini kullandı.