Annesini öldürmekle suçlanıyordu: Güllü'nün kızı ve arkadaşının uyuşturucu testi sonucu çıktı
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu kızı ve ev hapsindeki arkadaşına yönelik uyuşturucu testi sonucu çıktı.
Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde meydana geldi.
Bir apartmanın 5’inci katında bulunan kapalı terasta, ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşının yanında bulunduğu sırada teras penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sanatçının 27 yaşındaki kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tuğyan Ülkem Gülter, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
ADLİ TIP RAPORU: SONUÇ NEGATİF
Soruşturma sürecinde, annesini öldürdüğü iddia edilen Gülter ve arkadaşı Ulu'dan uyuşturucu testi için saç örnekleri alındı.
Adli Tıp Kurumu Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor tamamlandı.
Saç örnekleri üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, her iki isimde de uyuşturucu, uyarıcı madde veya ilaç etken maddesine rastlanmadığı belirtildi. Hazırlanan raporda test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.