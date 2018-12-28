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Antalya açıklarında deprem (28 Aralık 2018 Son Depremler)

Antalya Kumluca açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Antalya açıklarında deprem (28 Aralık 2018 Son Depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Verilerine göre saat 15:58'de Akdeniz'de Kumluca açıklarında bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin büyüklüğü 3.3, derinliği ise 9.1 KM olarak kaydedildi.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya #deprem
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