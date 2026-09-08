Antalya alevlere teslim! Aksu’da yangın 24 saati geçti

Alevlerin Yeşilkaraman Mahallesi'nde Jandarma Karakolu başta olmak üzere çok sayıda evi tehdit ettiğini belirten Vali Şahin, "Burada hassas olan şuydu, jandarma karakolunda tehdit etti. O yüzden bahçesindeyiz fakat arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu hem diğer binaları büyük bölümünü kurtardık. Bir miktar ziyan var, birkaç tane de telef olmuş hayvan var. Yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız. Aksu yangını devam ediyor, fakat yerleşim yerleri tehdit boyutu şu an itibarıyla büyük oranda azaltıldı. Arkadaşlarımız mücadele ediyor, rüzgarda bir miktar hafifleme var. Bu da bizim avantajımıza bunu kullanarak hava kararana kadar havadan hava karardıktan sonra sabaha kadar da karadan mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.