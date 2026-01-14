Antalya Belediyesi'ne operasyon: 399 milyonluk kamu zararı iddiası!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren Mülkiye Başmüfettişi ve bilirkişi raporları, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. bünyesindeki mali tabloyu gözler önüne serdi.

Yapılan incelemeler sonucunda şirket üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler nedeniyle toplam 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı tespit edildi.

LÜKS RESTORANLAR VE BELİRSİZ ALKOL FATURALARI

Raporda en dikkat çekici bölümlerden birini temsil ve ağırlama giderleri oluşturdu. Yapılan incelemede, harcamaların lüks işletmelerde gerçekleştirildiği ve bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı belirlendi. Ancak bu harcamaların kimler adına yapıldığına dair bir kayda rastlanmadı. Temsil ve ağırlama kalemindeki belirsizlikler nedeniyle oluşan kamu zararının 63 milyon 414 bin 381 lira 54 kuruş olduğu bildirildi.

Bilirkişi raporuna göre, 1995 yılında ASAT Genel Müdürlüğü ile imzalanan müşavirlik sözleşmesi kapsamında ALDAŞ A.Ş. tarafından yapılan harcamalar, yüzde 15 fazlası ile ASAT'a fatura edildi. Söz konusu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı, incelemenin engellendiği ve faturaların yalnızca ASAT Genel Müdürü tarafından onaylandığı ifade edildi.

Şirket kayıtlarında yapılan detaylı incelemede, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin büyük bir kısmının şirket bütçesinden karşılandığı görüldü. Görevlendirmesi bulunmayan veya görevle ilgisi olmayan kişilerin bu seyahatlere katıldığı saptandı. İsim, tarih ve oda bilgisi bulunmadan muhasebeleştirilen harcamalar arasında; belediye veya şirketle bağı olmayan kişiler, aile bireyleri ve yabancı uyruklu bazı şahısların konaklama ücretlerinin ödendiği tespit edildi.

ARAÇLAR VE ELEKTRONİK CİHAZLAR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA

Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel işlerde kullanıldığı veya şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişilere tahsis edildiği belirlendi. Bu araçlara ait trafik cezalarının dahi kamu kaynakları ile ödenip yüzde 15 fazlasıyla ASAT'tan tahsil edildiği, bu kalemden dolayı 24 milyon 782 bin 903 lira 15 kuruş kamu zararı oluştuğu hesaplandı. Ayrıca şirket demirbaşına kayıtlı çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın üçüncü kişilerin kullanımına verilmesiyle 8 milyon 400 bin 700 lira zarar oluştuğu kaydedildi.

Yöneticilerin kişisel kredi kartı harcamalarının şirket tarafından karşılandığı da raporda yer alan bulgular arasında bulundu. Yürütülen yazılım projesi için bugüne kadar 158 milyon 171 bin 162 lira harcandığı, bu tutarın yüzde 94'ünün personel gideri olduğu ve projeden herhangi bir gelir elde edilmediği ifade edildi. Başka bir firmadan 59 milyon lira bedelle satın alınan programdan da şirketin mali kazanım sağlamadığı belirtildi. Yazılım kaleminde toplam 274 milyon 969 bin 96 lira 7 kuruş kamu zararı tespit edildi.

Öte yandan, fiili hizmeti bulunmayan bir iç denetçi ve bir personel adına yapılan maaş ve sigorta ödemeleri ile şüpheli alacaklar ve belgesiz danışmanlık ödemeleri nedeniyle milyonlarca liralık ek kamu zararı oluştuğu bildirildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 14 Ocak tarihinde dosyada adı geçen 18 şüpheliye yönelik operasyon düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde ALDAŞ'a düzenlenen baskında, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ASAT eski genel müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerden 1'inin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.