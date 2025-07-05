Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2025/60355 numaralı soruşturma, kent gündemini sarstı. Dosyada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçlaması kapsamında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu’nun Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. Sürecin ardından iki isim de adliyeye sevk edildi.

Now Tv’ye göre, yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı verildi.

KERİMOĞLU ADLİ KONTROLLE SERBEST

Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.