Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah saat 07.00 sularında cezaevinde yaşadığı ani rahatsızlıklar nedeniyle acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde sabahın erken saatlerinde, saat 07.00 civarında, sağlık durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ekonomim'e göre, Başkan Böcek’in özellikle böbrek, mide ve boyun bölgelerinde ciddi ağrılar hissettiği tespit edildi. Bu şiddetli rahatsızlıklar nedeniyle sağlık ekipleri tarafından derhal acil sevk kararı alındı.

Böcek’in güncel sağlık durumuna ilişkin henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.

Söke tarımını tehdit eden gelişme: Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış tespit edildiSöke tarımını tehdit eden gelişme: Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış tespit edildiYurt
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! 300 bin TL’lik mevduatta aylık kazanç şaşırtıyorParasını değerlendirmek isteyenler dikkat! 300 bin TL’lik mevduatta aylık kazanç şaşırtıyorEkonomi
antalya muhittin böcek
Günün Manşetleri
İstanbul'da DEAŞ'e darbe
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi
Ateşkes için ikinci aşama masada
25 ton bozuk tavuk ele geçirildi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
Bakan Tekin’den dikkat çeken mesajlar
İBB iddianamesi kabul edildi
4 bin kWh’yi aşan destek alamayacak!
Paybull ve Lezzona şirketlerine el konuldu, 25 gözaltı
15 yeni ilaç daha geri ödeme listesine eklendi!
Çok Okunanlar
Altın piyasasında sert yükseliş! Altın piyasasında sert yükseliş!
Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat! Parasını değerlendirmek isteyenler dikkat!
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Küçükçekmece’de fabrika yangını Küçükçekmece’de fabrika yangını