Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinde sabahın erken saatlerinde, saat 07.00 civarında, sağlık durumunun aniden kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ekonomim'e göre, Başkan Böcek’in özellikle böbrek, mide ve boyun bölgelerinde ciddi ağrılar hissettiği tespit edildi. Bu şiddetli rahatsızlıklar nedeniyle sağlık ekipleri tarafından derhal acil sevk kararı alındı.

Böcek’in güncel sağlık durumuna ilişkin henüz yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı.