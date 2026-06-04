Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet depremi! Paraları berberi saklamış...

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet depremi! Paraları berberi saklamış...
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Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şehrin yönetim kademesine uzanan soruşturmanın detayları siyaset kulislerini hareketlendirdi.

ŞOK İHBAR: PARALARI BERBERİ SAKLAMIŞ!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın detayları adeta ağızları açık bıraktı. Yapılan resmi ihbarda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, kendisinin berberi olan Ö.S. tarafından saklandığı ileri sürüldü.

GİZLİ RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ DEŞİFRE OLDU

Soruşturmanın bir diğer çarpıcı ayağında ise gizli kamera kayıtları yer aldı. Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin; Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, bu kişinin kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar yapıldı. Bu iddiaların ardından emniyet güçleri düğmeye bastı ve belirlenen 4 zanlı hızlıca gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan isimlerin emniyet ve adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından karar aşamasına geçildi. Gazeteci C.D. emniyetteki ifadesinin hemen ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden belediyenin sosyal medya sorumlusu B.Ü. ve paraları sakladığı iddia edilen berber Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki diğer belediye çalışanı Z.B.Ş. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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